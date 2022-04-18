Москва, , 18:33 — REGNUM Финансовые власти Китая будут плавно снижать процентную ставку и в целом смягчать кредитно-денежную политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство Китая на 2022 год установило показатель роста ВВП на 5,5%. В Китае традиционно принято превышать целевой показатель по реальному росту. Но в этом году пока не получается. На фоне возвратной волны пандемии темп роста выглядит прилично, но пока он ниже 5%, – сказал Станкевич. — Правительство стремится ускорить выздоровление экономики стимулирующими мерами: масштабное снижение налогов и сборов для производственного сектора и малого бизнеса, бюджетные субсидии от центрального правительства местным органам власти и перенос недоиспользованных бюджетных средств с предыдущего года. Ожидается дальнейшее плавное снижение процентной ставки и в целом смягчение кредитно-денежной политики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что низкая инфляция будет одним из тех факторов, которые обеспечат рост экономики Китая в ближайшие годы.

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