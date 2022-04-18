Москва, 18 апреля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Финансовые власти Китая будут плавно снижать процентную ставку и в целом смягчать кредитно-денежную политику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Правительство Китая на 2022 год установило показатель роста ВВП на 5,5%. В Китае традиционно принято превышать целевой показатель по реальному росту. Но в этом году пока не получается. На фоне возвратной волны пандемии темп роста выглядит прилично, но пока он ниже 5%, – сказал Станкевич. — Правительство стремится ускорить выздоровление экономики стимулирующими мерами: масштабное снижение налогов и сборов для производственного сектора и малого бизнеса, бюджетные субсидии от центрального правительства местным органам власти и перенос недоиспользованных бюджетных средств с предыдущего года. Ожидается дальнейшее плавное снижение процентной ставки и в целом смягчение кредитно-денежной политики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что низкая инфляция будет одним из тех факторов, которые обеспечат рост экономики Китая в ближайшие годы.