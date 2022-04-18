Челябинск, 18 апреля, 2022, 18:32 — ИА Регнум. В Челябинске инспектору ДПС предъявили обвинение в совершении грабежа. Об этом сообщает областное управление СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, гражданин ввёл местную жительницу в заблуждение относительно намерений приобрести её автомобиль стоимостью 900 тыс. рублей и похитил транспортное средство. А через некоторое время он оставил машину возле одного из домов, испугавшись ответственности.

Это преступление выявили сотрудники управления собственной безопасности областного главка МВД. Расследование продолжается.