Москва, 18 апреля, 2022, 18:31 — ИА Регнум. При анонсированном в РФ уровне инфляции банковский депозит остается практически единственным простым и надежным способом сберечь средства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Доллары

«Главный вопрос, который волнует большинство жителей РФ, имеющих накопления, — что делать с вкладом, срок которого в мае–июне подойдет к концу? При анонсированном уровне инфляции банковский депозит остается практически единственным простым и надежным способом сберечь средства, если финансовые знания отсутствуют. Валюту и недвижимость покупать поздно, но рубли еще можно продать в банк под достаточно хороший процент, — сказала Лебединская. — Депозитное поведение стабилизировалось. Об этом свидетельствует и то, что, даже несмотря на существенное снижение доходности по вкладам, объём привлеченных средств в банках практически не изменился».

По ее словам, в качестве альтернативы банковским депозитами можно рассмотреть покупку инвестиционного золота, тем более что на такие инвестиции для физлиц отменён НДС.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Алексей Головченко заявил, что лучшей валютой для хранения сбережений до сих пор остается доллар.