Индио, США, , 18:30 — REGNUM Американская певица Билли Айлиш побила очередной рекорд. Об этом 18 апреля пишет Peopletalk.

Билли Айлиш Скриншот с YouTube

Исполнительница выступила в качестве хедлайнера на фестивале Coachella, таким образом, став самой молодой его участницей. «Спасибо, Coachella! Мне жаль, что я не Beyonce», — высказалась Айлиш, однако не уточнив, что она имела в виду.

ИА REGNUM напоминает, что Coachella — это трёхдневный музыкальный фестиваль, проводимый в штате Индио (США). В 2022 году в его рамках выступили The Weeknd, Гарри Стайлс, Doja Cat, Maneskin, Finneas, Swedish House Mafia и другие артисты.

Читайте ранее в этом сюжете: Swedish House Mafia представили новый альбом Paradise Again