Красноярск, , 18:28 — REGNUM Компания «РН-Ванкор», входящая в состав добывающего комплекса «Роснефти», стала генеральным партнером одного из самых важных праздников для коренных и малочисленных народов Севера – Дня оленевода.

Мероприятие прошло в поселке Советская Речка Туруханского района Красноярского края. Сегодня это — единственный населенный пункт района, жители которого продолжают разводить северного оленя – самого важного животного в этих суровых и красивых краях. Сохранить оленеводство, составляющее основу традиционного уклада жизни народов Красноярского края, а также древнюю культуру, языки и традиции Русского севера помогает многолетняя поддержка нефтяников, работающих здесь.

Самая зрелищная часть Дня оленевода – гонки на оленьих упряжках. Участники начинают готовиться к ним задолго до праздника — отбираются лучшие животные, готовятся сани, отрабатываются навыки управления упряжкой. Кстати, многие участники праздника, чтобы оказаться в Советской Речке, преодолели расстояния в сотни километров. Еще одно традиционное и любимое у северян состязание – метание маута на хорей, для победы в котором нужно мастерски набросить аркан на длинный шест, которым потом погоняют оленей. Конечно же, не забыли и о национальных единоборствах — северной борьбе. Никого не оставил равнодушным кулинарный конкурс «Хозяйка тундры». Хозяйки из красноярской тундры представили на суд и вкус зрителей свои лучшие блюда из рыбы и мяса оленя, приготовленные по древним народным рецептам. Гости мероприятия увидели и выставку изделий декоративно-прикладного творчества, секреты и технологии изготовления которых передаются из поколения в поколение столетиями.

Участники Дня оленевода в Советской речке могли посетить чум нефтяников «РН-Ванкор», внутри которого разместилась фотовыставка об основных вехах освоения месторождений Ванкорского кластера.

Благодаря поддержке партнеров территории такие небольшие, но очень аутентичные поселки, как Советская Речка, остаются на карте Красноярского края. Нефтяники стараются помогать местному населению в сохранении традиционного уклада жизни, главным из которых является оленеводство.

Северный олень здесь не просто животное, это — основа традиционного образа жизни и ключевой элемент выживания и идентичности северных народов России. Олень дает людям пищу, теплый мех, сырье для народного промысла, он незаменимый помощник в хозяйстве, настоящий друг и даже член семьи для тысяч представителей коренных кочевых народов. Это настоящий символ, жемчужина в белой короне Русского севера.