Москва, 18 апреля, 2022, 18:28 — ИА Регнум. Российский Красный Крест (РКК) в рамках работы штаба #МЫВМЕСТЕ оказал психосоциальную поддержку более 1300 переселенцам и беженцам с территории Донбасса и Украины, оказавшимся на территории России. Такую помощь получили как люди, находящиеся в пунктах временного размещения, так и те, кто остановился вне их.

РКК Российский Красный Крест

С 18 февраля 2022 года Российский Красный Крест в рамках работы штабы #МЫВМЕСТЕ оказывает помощь и поддержку переселенцам, прибывшим на территорию России. Помимо гуманитарной и консультационной помощи по правовым вопросам, люди обращались за психосоциальной поддержкой.

В Ростовской области специалисты Российского Красного Креста и волонтеры совершили 22 выезда в 57 пунктов временного размещения. Они провели для беженцев индивидуальные и групповые психологические консультации. В них приняли участие 620 человек.

«Кроме первичных индивидуальных и групповых консультаций, волонтеры и специалисты РКК провели мониторинг потребностей переселенцев, находящихся в пунктах временного размещения. Причем это касается не только запросов на продукты, вещи, технику и предметы первой необходимости, но и на психологическую поддержку. Все запросы были переданы в Ростовское региональное отделение РКК. Это позволит нам эффективно и своевременно оказать людям помощь, в которой они нуждаются», — рассказала первый заместитель председателя Российского Красного Креста Виктория Макарчук.

В Воронежской области работают 6 специалистов Российского Красного Креста. Они уже совершили 15 выездов в пункты временного размещения и так же, как и в Ростовской области, провели с беженцами индивидуальную и групповую работу. На данный момент ее получили порядка 300 человек. Кроме того, в регионе было подготовлено 40 волонтеров, которые смогут помогать специалистам РКК по психосоциальной поддержке.

Также психологическая помощь оказывается и в пунктах временного размещения, находящихся в Казани. В них работают 6 специалистов Российского Красного Креста по психосоциальной поддержке.

РКК оказывает психосоциальную помощь как в пунктах временного размещения, так и по телефону единой горячей линии. За все время ее работы за такой поддержкой обратились 485 человек.

Кроме того, в рамках работы штабы #МЫВМЕСТЕ был создан специальный чат-бот по оказанию психологической помощи. На него поступило 6 210 обращений.

C целью оказания всесторонней поддержки граждан, прибывших на территорию Российской Федерации сформирован волонтерский штаб #МЫВМЕСТЕ. Помощь вынужденным переселенцам осуществляют волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ, ресурсные добровольческие центры, Всероссийский студенческий корпус спасателей, Общероссийский народный фронт (ОНФ), «Молодежка ОНФ», Ассоциация волонтерских центров (АВЦ), представители Российского Красного Креста, РСО, ВОД «Волонтеры-медики» и другие добровольческие объединения. Волонтерский корпус #МЫВМЕСТЕ работает круглосуточно и координирует работу по сбору и распределению гуманитарной помощи, встрече беженцев и переселенцев из Донбасса и Украины, организации условий проживания и психологической поддержки.

В большинстве регионов мониторинг потребностей переселенцев осуществляется на постоянной основе в координации с региональными властями и штабами #МЫВМЕСТЕ.

Гуманитарная помощь оказывается в координации с администрациями регионов, Международной Федерацией Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» является старейшей и самой крупной благотворительной организацией России, отмечающей в 2022 году 155-летие со дня своего основания. Миссия РКК – предотвращать и облегчать страдания людей. Организация является национальным обществом и входит в состав Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. В России осуществляет свою деятельность в 84 регионах.