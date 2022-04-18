Вашингтон, 18 апреля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Киностудия Marvel поделилась первым тизером фильма «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити. Об этом 18 апреля пишет «Культуромания».

Цитата из к/ф «Тор: Рагнарёк», реж. Тайка Вайтити. 2017. США, Австралия Тор

Как отмечает издание, в фильме расскажут о том, как Джейн Фостер (Натали Портман) получит силу Тора. В картине также появится суперзлодей из комиксов Marvel по имени Горр (Кристиан Бейл).

Добавим, что к своим ролям в продолжении фильма «Тор: Рагнарёк» вернутся Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Джейми Александер и другие. Премьера картины в России запланирована на 7 июля 2022 года.