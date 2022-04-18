Нижний Новгород, , 18:01 — REGNUM В прошлом году только в государственные поликлиники нижегородцы ходили более 9 миллионов раз. В среднем на одного нижегородца пришлось 2,8 посещения. Такую статистику опубликовал в социальных сетях министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

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По данным регионального минздрава, более 700 тысяч человек «было госпитализировано в различные медицинские учреждения Нижегородской области в 2021 году. В поликлиники нижегородцы совершили 9 миллионов посещений».

«Это не значит, что каждый был в поликлинике в 2021 году. Те, кто посещал, делал это ещё чаще. Из их числа, соответственно, показатель выше — 4,9 раза на одного посетившего», — пояснил министр.