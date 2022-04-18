Оттава, , 18:15 — REGNUM Женщина пострадала в метро Торонто, Канада, после того, как ее столкнули на рельсы под поезд, сообщает 18 апреля CP24.

Снегопад в Торонто Cbc.ca

Инцидент произошел на станции Yonge вечером 17 апреля. Пострадавшая выжила, однако находится в больнице в тяжелом состоянии.

В данный момент полицейские разыскивают подозреваемую женщину, которая вытолкнула пострадавшую на рельсы и скрылась с места преступления.

Мотив преступления также остается не ясен.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул и мэр города Эрик Адамс разработали план по повышению безопасности городского метрополитена на фоне недавних нападений бездомных на пассажиров.

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