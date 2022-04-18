Санкт-Петербург, , 18:03 — REGNUM В Петербурге без работы в настоящее время остаются менее 17 тыс. человек при 79 тыс. имеющихся свободных вакансий. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Безработица Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2021 году рынок труда в Петербурге восстановился после негативного влияния пандемии, но сейчас новая экономическая обстановка вносит свои коррективы. Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что «мы должны найти новые решения для развития рынка труда».

«Основная задача на 2022 год – минимизировать последствия от введения санкций для рынка труда. Мы должны поддержать работодателей, особенно тех, кто ищет новые пути развития и реализует проекты импортозамещения. Также необходимо ежедневно следить за ситуацией на предприятиях, где есть иностранный капитал, чтобы оперативно реагировать на возможные увольнения», — добавил губернатор.

Напомним, что на начало 2022 года Санкт-Петербург показал минимум по уровню безработицы среди регионов России, он составил 1,4%. Для того, чтобы этот показатель не возрос, и ситуация с занятостью не усугубилась, в Петербурге на её поддержку выделили более 1 млрд рублей.

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