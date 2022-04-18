Париж, 18 апреля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. 28-летний испанский голкипер «Пари Сен-Жермен» Серхио Рико, выступающий за «Мальорку» на правах аренды, нужен римскому «Лацио». Об этом 18 апреля сообщила газета La Gazetta dello Sport.

ФК «Лацио»

По информации источника, «Лацио» находится в поиске нового вратаря, так как основной голкипер команды Томас Стракоша может покинуть римский клуб после завершения сезона.

В текущем сезоне Серхио Рико принял участие в двенадцати матчах за «Мальорку» во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч. Лишь однажды Рико удалось сохранить ворота в неприкосновенности.

Рико выступает за «ПСЖ» с 5 сентября 2020 года после перехода из «Севильи» за 6 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 28-летнего футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.