Глазго, Великобритания, , 17:52 — REGNUM Как сообщает издание Corriere dello Sport, шотландский футбольный клуб «Рейнджерс» из Глазго принял решение не выкупать центрального полузащитника туринского «Ювентуса» и сборной Уэльса Аарона Рэмзи.

Аарон Рэмзи (сс) Ardfern

После завершения сезона Рэмзи вернется в туринский клуб, соглашение футболиста с которым рассчитано до 30 июня 2023 года. Ранее сообщалось, что руководство «старой синьоры» планирует расстаться с валлийским полузащитником.

В текущем сезоне Аарон Рэмзи, выступая за «Рейнджерс» на правах аренды, принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Суммарно на поле полузащитник провел 491 минуту.