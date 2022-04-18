Тегусигальпа, 18 апреля 2022, 18:06 — REGNUM Власти Гондураса могут уже в ближайшие дни выдать США бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса, сообщают 18 апреля местные СМИ.
Экстрадиция может произойти уже 22 апреля, сообщили министр безопасности Рамон Сабильон и другие представители администрации президента страны.
Решение о выдаче экс-президента было принято еще в середине марта. Эрнандеса планируется передать американской стороне на авиабазе имени Эрнана Акосты в Гондурасе, откуда он будет доставлен в Нью-Йорк. В США политик приговорен к пожизненному заключению за причастность к наркоторговле.
Полномочия Эрнандеса на посту президента Гондураса истекли в конце января 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля генеральная прокуратура Гондураса объявила о том, что власти республики конфискуют собственность Хуана Орландо Эрнандеса. Речь идет о 33 объектах недвижимости, восьми компаниях и 16 транспортных средствах.
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