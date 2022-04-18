Тегусигальпа, 18 апреля, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Власти Гондураса могут уже в ближайшие дни выдать США бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса, сообщают 18 апреля местные СМИ.

(сс) Presidencia El Salvador Хуан Орландо Эрнандес

Экстрадиция может произойти уже 22 апреля, сообщили министр безопасности Рамон Сабильон и другие представители администрации президента страны.

Решение о выдаче экс-президента было принято еще в середине марта. Эрнандеса планируется передать американской стороне на авиабазе имени Эрнана Акосты в Гондурасе, откуда он будет доставлен в Нью-Йорк. В США политик приговорен к пожизненному заключению за причастность к наркоторговле.

Полномочия Эрнандеса на посту президента Гондураса истекли в конце января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля генеральная прокуратура Гондураса объявила о том, что власти республики конфискуют собственность Хуана Орландо Эрнандеса. Речь идет о 33 объектах недвижимости, восьми компаниях и 16 транспортных средствах.