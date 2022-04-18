Мюнхен, Германия, 18 апреля 2022, 17:48 — REGNUM Как сообщает немецкое издание Bild, руководство мюнхенской «Баварии» согласовало с 32-летним атакующим полузащитником сборной Германии Томасом Мюллером продление контракта.

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер (слева)
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер (слева)
Fcbayern.com

По информации источника, стороны заключили новый контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/25. Текущее соглашение рассчитано до середины 2023 года. Ранее сообщалось, что на Мюллера, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 25 миллионов евро, претендует «Ньюкасл».

В текущем сезоне Томас Мюллер принял участие в 29-ти турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и шестнадцатью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету немца 7 (4+3) очков по системе гол+пас в десяти встречах.