Мюнхен, Германия, , 17:48 — REGNUM Как сообщает немецкое издание Bild, руководство мюнхенской «Баварии» согласовало с 32-летним атакующим полузащитником сборной Германии Томасом Мюллером продление контракта.

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер (слева) Fcbayern.com

По информации источника, стороны заключили новый контракт, рассчитанный до конца сезона 2024/25. Текущее соглашение рассчитано до середины 2023 года. Ранее сообщалось, что на Мюллера, которого профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает в 25 миллионов евро, претендует «Ньюкасл».

В текущем сезоне Томас Мюллер принял участие в 29-ти турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и шестнадцатью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету немца 7 (4+3) очков по системе гол+пас в десяти встречах.