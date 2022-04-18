Бишкек, 18 апреля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. На заседании Евразийской экономической комиссии решено предоставить Казахстану и Киргизии дополнительные квоты на беспошлинный ввоз сахара. Об этом заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, выступая на брифинге 18 апреля.

Saramukitza Сахар

Читайте также: В Киргизии ввоз сахара и растительного масла освободили от НДС

По его словам, поскольку казахстанский и киргизстанский рынки испытывают дефицит сахара, то Казахстан получил возможность беспошлинного импорта 100 000 тонн сахара, а Киргизия — 35 000 тонн.

«Мы договорились о том, чтобы в мае 2022 года вновь обсудить этот вопрос с учетом результатов посевной кампании и, в случае необходимости предпринять дополнительные меры», — подытожил представитель экономической комиссии.

Читайте также: Россия предоставит Киргизии квоту на закупку российского зерна и сахара