Оттава, , 18:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Квебека перепутало ссылки в одной из своих публикаций в Twitter, по ошибке направив своих подписчиков на сайт Pornhub, сообщают 18 апреля местные СМИ.

Канада ankakay

Ссылка на порносайт была прикреплена к публикации вместо ссылки на последние данные по COVID-19. Ошибку в течение 30 минут могли наблюдать более ста тысяч подписчиков аккаунта.

Прежде чем ссылка была исправлена сотни пользователей соцсети успели высмеять неловкий инцидент. Позднее министерство принесло извинения:

«В связи с ошибкой на нашем аккаунте в Twitter была размещена ссылка с неприемлемым содержанием. Мы выясняем причины инцидента и приносим извинения за причиненные неудобства».