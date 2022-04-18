Оттава, 18 апреля, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Квебека перепутало ссылки в одной из своих публикаций в Twitter, по ошибке направив своих подписчиков на сайт Pornhub, сообщают 18 апреля местные СМИ.

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Ссылка на порносайт была прикреплена к публикации вместо ссылки на последние данные по COVID-19. Ошибку в течение 30 минут могли наблюдать более ста тысяч подписчиков аккаунта.

Прежде чем ссылка была исправлена сотни пользователей соцсети успели высмеять неловкий инцидент. Позднее министерство принесло извинения:

«В связи с ошибкой на нашем аккаунте в Twitter была размещена ссылка с неприемлемым содержанием. Мы выясняем причины инцидента и приносим извинения за причиненные неудобства».