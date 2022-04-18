Москва, 18 апреля, 2022, 17:43 — ИА Регнум. После реконструкции по новым стандартам в Москве открыли три поликлиники. Об этом 18 апреля в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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Речь идёт о филиале №3 ДГП №148 в районе Марьино, филиале №1 ДГП №81 в Коньково и филиале №5 ГП №175 в Восточном. По словам главы города, на данный момент программа модернизации амбулаторного звена в столице выполнена на 20% — завершена реконструкция 41 из 201 объектов, где запланирован ремонт.

«Мы двигаемся большими темпами. Думаю, что в следующем году сможем в основном завершить программу», — написал Собянин.