Москва, 18 апреля, 2022, 17:43 — ИА Регнум. В Агентстве стратегических инициатив (АСИ) рассказали о дополнительных преимуществах для авторов новых проектов в области технологий и социальной сферы.

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АСИ анонсировало новый отбор проектов по развитию технологий и социальной сферы. Заявки будут приниматься до 30 июня текущего года. Для авторов новых проектов будут предоставлены дополнительные возможности: им будет оказываться поддержка в преодолении административных барьеров, коммуникации с федеральными и региональными органами власти и государственными предприятиями, а также содействие в поиске партнеров и инвесторов. Кроме этого, авторы новых проектов смогут принимать участие в акселераторах экосистемы АСИ и партнеров агентства.

Проводиться отбор будет по четырем направлениям. Первое — «Качество жизни». В АСИ ждут предложения по развитию партнерства государства, предпринимательства, некоммерческих организаций для решения задач социальной сферы, а также формирования условий для роста уровня качества и продолжительности жизни населения.

Второе — «Технологии». В этом направлении будут рассматриваться проекты по развитию приоритетных отраслей экономики за счет использования новых технологий, которые дадут возможность значительного роста в промышленности, энергетике, IT и телекоммуникациях, логистике, транспорте и ряде других отраслей.

Третье направление — «Актуальные навыки». Это ориентированные на подготовку специалистов в различных отраслях проекты. Также в данном направлении будут рассматриваться проекты, направленные на внедрение новых форм занятости и самореализации россиян.

Четвертое — «Предпринимательство». Принимаются предложения по повышению уровня кооперации бизнеса и открытию новых возможностей для предпринимательства.

Утверждать инициативы и определять лидеров будут эксперты и наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив. Заявки принимаются здесь.