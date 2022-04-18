Пенза, , 18:05 — REGNUM Депутаты Госдумы отчитались о доходах за 2021 год, сведения опубликованы на сайте нижней палаты Федерального собрания РФ. Представители Пензенской области в Госдуме — Дмитрий Каденков, Георгий Камнев, Игорь Руденский и Александр Самокутяев, уроженкой регионаявляется Анна Кузнецова.

Здание Госдумы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Наибольший доход среди них за 2021 год получили летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев — 20 млн 275 тыс. 502 рубля. Представитель партии «Единая Россия» владеет квартирой площадью 69 кв. метров, 1/3 долей квартиры площадью 103,9 кв. метра, земельным участком (877 кв. метров), жилым домом (194,6 кв. метров) и автомобилем Toyota Land Cruiser 200. Его супруга заявила о доходе в 1 млн 860 тыс. 253 рублей. В собственности жены находится автомобиль BMW Х3 и 1/3 доля квартиры.

Второе месте по размеру дохода в 18 млн 853 тыс. 476 рублей занимает Игорь Руденский («Единая Россия»). Он является владельцем 1/8 долей домика охраны, газопровода среднего давления, газопровода высокого давления, водозаборного узла, здания трансформаторной подстанции. В пользовании у Руденского находятся два участка в 1248 и 2996 кв. метров. Первый — для индивидуального строительства, второй — для ведения дачного строительства (в аренде). В безвозмездном пользовании имеется дом в 69,8 кв. метра. На период исполнения депутатских полномочий на Руденского по договору найма оформлена квартира в 57,2 кв. метра. Транспортных средств в собственности нет.

Анна Кузнецова («Единая Россия») официально заработала за прошлый год 8 млн 986 тыс. 643 рубля, ее супруг задекларировал 941 тыс. 680 рублей. Она является собственницей земельного участка в 800 кв. метров и дома в 140,8 кв. метра. В рамках соцнайма в ее пользовании находятся две квартиры в 154 кв. метра и 151 кв. метр, арендуется дача площадью 150 кв. метров. Супруг владеет автомобилем Toyota Vellfire.

Дмитрий Каденков («Единая Россия») задекларировал годовой доход в 5 млн 985 тыс. 210 рублей, жена отчиталась о заработке в 5 млн 819 тыс. 739 рублей. У него, его супруги и одного из детей недвижимости в собственности нет. Второму ребенку принадлежит квартира в 35 кв. метров. В пользовании семьи находится квартира в 85,5 кв. метра, а также отмечен наем жилья на время исполнения полномочий депутата Госдумы — квартиры площадью 118,8 кв. метра. Он также владеет мотовездеходом YAMAHA и прицепом к легковому автомобилю.

Георгий Камнев (КПРФ) за 2021 год заработал 2 млн 560 тыс. 664 рублей, его супруга — 178 тыс. 214 рублей. На депутата зарегистрированы три квартиры в 24,8 кв. метра, 38,5 кв. метра и 73,4 кв. метра. Все они в общей совместной собственности членов семьи. В пользовании имеется квартира площадью 60,2 кв. метра (в долевой собственности у трех детей на срок депутатских полномочий). Также на время исполнения полномочий народного избранника в найме у него есть жилплощадь в 169,5 кв. метра. Личного транспорта у семьи нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Пензенской области Юлия Лазуткина (наделена полномочиями в конце апреля 2021 года) за прошлый год задекларировала 7 млн 630 тыс. 166 рублей. Николай Кондратюк, который наделен полномочиями спикера в декабре 2021 года (представляет Пензенскую область от исполнительного органа государственной власти), отчитался о доходах в размере 42 млн 240 тыс. 554 рубля.

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