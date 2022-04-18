Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) признал законным снос бань Екимовой в историческом центре Санкт-Петербурга. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт «Петербургский дневник».

Под снос!

В городе осуществляется снос бань в Петроградском районе. Этими действиями недовольны местные жители. Однако снос законный, так как дом не является памятником исторического или культурного наследия.

«Рассматриваемая территория расположена вне границ территорий объектов (выявленных объектов) культурного наследия. По данным технического учета СПбГУП ГУИОН, исторические здания, построенные до 1917 года, на данной территории отсутствуют», — сообщили в пресс-службе.

Строительство объекта относится к 1948 году. К тому же на демонтаж постройки имеется положительное заключение.

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