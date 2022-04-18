Екатеринбург, 18 апреля, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Свердловский областной суд огласил приговор Анне Ш., которая 24 мая 2021 года заживо сожгла бездомного. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Суд установил, что эта гражданка, будучи пьяной, увидела на улице спящего человека. Она облила его жидкостью из находившихся рядом бутылок и подожгла, а затем скрылась. Мужчина скончался в больнице на следующий день.

15 апреля присяжные посчитали женщину виновной в совершении убийства с особой жестокостью и не заслуживающей снисхождения. А 19 апреля суд назначил ей 12 лет колонии с последующим ограничением свободы на полтора года. У неё есть десять дней на обжалование приговора.