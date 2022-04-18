Санкт-Петербург, 18 апреля, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга назвал главные отличия мошенников от настоящих контролёров, которые начали свою работу со стартом транспортной реформы, передает 18 апреля корреспондент ИА REGNUM.

t. me/transportniytseh Контролер. Петербург.

Напомним, первый этап новой модели транспортного обслуживания стартовал 1 апреля. Реформа предполагает постепенную, в срок до июля 2022 года, замену коммерческих маршруток, в которых оплату принимал непосредственно сам водитель. В выходящих на линии вместо маршруток автобусах пассажиры должны заблаговременно приобрести проездной билет и при посадке оплатить проезд через валидатор на бескондукторных маршрутах.

Проверку оплаты проезда отныне проводят контролёры-ревизоры. При выявлении безбилетного пассажира они составляют соответствующий акт в двух экземплярах. Отметим, что в таком случае пассажир обязан предъявить документ, удостоверяющий личность, по требованию контролёра.

«Важно, что контролер не вправе принимать наличные денежные средства за проезд или требовать оплатить штраф на месте. О таких случаях сообщайте на горячую линию «Организатора перевозок» или в полицию», — подытожили в комитете.

Штраф за безбилетный проезд пока составляет 500 рублей, но его планируется повысить в пять раз в ближайшее время.