Москва, , 17:34 — REGNUM По состоянию на 18 апреля уровень официально зарегистрированной безработицы в Москве составил 0,48%. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

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По его словам, на данный момент в городе безработными числятся 35 тыс. человек. Причем в отдельных сферах экономики зафиксирован приток новых кадров.

«Так, число сотрудников розничной торговли увеличилось на 19,6 тыс. человек, разработчиков программного обеспечения стало больше на 3,8 тыс., а в финансовых услугах, кроме страхования, прибавилось 4,1 тыс. сотрудников», — сказал Ефимов.

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