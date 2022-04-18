Москва, , 17:33 — REGNUM Объявлено о старте специальные конкурсы на предоставление президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий в 2022 году. Планируется проведение двух конкурсов.

Оценка проектов, поданных на специальные конкурсы, будет проходить по ускоренной процедуре. Первый отбор стартует 18 апреля, прием заявок завершится 25 апреля. Прием заявок на второй конкурс стартует 26 апреля, завершится 5 мая.

Из текущего бюджета Президентского фонда культурных инициатив на проведение грантовых конкурсов для поддержки проектов в сфере культуры, искусства, креативных (творческих) индустрий в 2022 году, на проведение специальных конкурсов планируется направить 1 млрд рублей.

«Это средства, которые могут и должны пойти на поддержку культурных проектов, связанных с российской культурной идентичностью, традиционными духовно-нравственными ценностями», — отметил, комментируя инициативу проведения специального конкурса, первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко .

В конкурсе могут принять участие некоммерческие организации, в том числе мунициальные (за исключением государственных учреждений, государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, муниципальных казенных учреждений), коммерческие организации, индивидуальные предприниматели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина, озвученной 21 апреля в ходе послания Федеральному собранию, и осуществляет свою деятельность на основании Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 года № 287 «О создании Президентского фонда культурных инициатив».