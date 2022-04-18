Манчестер, Великобритания, 18 апреля, 2022, 17:29 — ИА Регнум. Авторитетный портал WhoScored назвал 37-летнего нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду с оценкой 9.7 лучшим игроком 33-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22.

Кирилл Венедиктов / soccer.ru Криштиану Роналду

В матче с «Норвич Сити» 37-летний Роналду отметился тремя забитыми мячами, тем самым принеся «красным дьяволам» минимальную победу со счетом 3:2.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 26-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами, тремя результативными передачами и получил шесть желтых карточек. В составе сборной Португалии на счету Роналду 7 (6+1) очков по системе гол+пас в девяти встречах.

Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с 31 августа 2021 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 15 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость португальского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.