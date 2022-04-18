Москва, 18 апреля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В 2022 году количество сделок на московском рынке элитного жилья продолжить снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о том, что в столице РФ снизилось число сделок на рынке элитной жилой недвижимости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«В настоящее время цены на жилье, в том числе элитное, возросли, а кредитование стало дорогим. При просмотре объектов идёт проверка обоснованности цены. Видя дороговизну, покупатели зачастую предпочитают подождать, – сказала Ермилова. — Помимо этого, какие-то объекты не в полной мере могут быть открыты для покупки. Пока ситуация на рынке недвижимости не стабилизируется, можно будет ожидать снижения количества сделок. В целом в 2022 году будет наблюдаться снижение объемов. Ожидаем, что рост начнется в 2023 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что элитная недвижимость в России перестает быть эффективным инструментом для извлечения высоких доходов от аренды.