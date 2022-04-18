Василий Иванов, 18 апреля 2022, 21:50 — REGNUM В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева проходит выставка, посвященная образам святых целителей в восточнохристианском искусстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Выставка «Святые врачи» представляет образы святых, исцелявших больных как при помощи искусства врачевания, так и силой молитвы. Они не брали платы за лечение, за это получили наименование святые-бессеребреники. Посетители могут увидеть иконописные изображения, храмовые фрески, гравюры и произведения декоративно-прикладного искусства с XV по начало XX века.
По словам куратора выставки Надежды Герасименко, кандидата искусствоведения, заведующей отделом хранения (научно-фондовым) ЦМиАР, идея создания проекта о святых врачах возникла еще в период первого локдауна в 2020 году:
«Человечество не раз переживало моменты эпидемий, молитва о здоровье своем и своих близких всегда была важна и носила особый характер. Духовный и эмоциональный опыт предшествующих поколений нашел выражение в православной иконописи и предметах церковно-прикладного искусства».
Общая структура экспозиции включает два раздела. В одном подробно рассказывается о святых, которые были профессиональными врачами при жизни. По словам куратора выставки, этот лик святых включал около 13-14 имен, многие из них почитались парами. Наиболее прославленными врачами во всем христианском мире являются великомученик Пантелеймон и святые братья бессребреники Косма и Дамиан. К этому же лику святых относятся такие святые, как Аникита и Фотий, Кир и Иоанн, Сампсон Странноприимец, ставший основателем странноприимного дома, в котором принимались все больные и нуждающиеся в помощи.
Второй раздел выставки очень обширный и, если бы позволили размеры зала, мог быть еще более пространным. Он посвящен святым апостолам, святителям, преподобным, святым женам, к которым обращались с молитвами об исцелении, но которые не были врачами при жизни. У большинства святых в житиях содержится описание чудес, которые были совершены при жизни или происходили у их гробниц. Постепенно в русской церковной практике на основе как церковных преданий, так и фольклорных представлений, сформировались особые композиции — «каким святым каковые благодати исцеления от Бога даны».
Иконы на этот сюжет носили название «лечебники» или «целебники». Рядом с изображениями святых есть подписи, уточняющие, при какой болезни к кому из них обращаться за помощью. Например, святые Мина и Лаврентий помогали при болезни глаз. Великомученик Никита исцелял младенцев от родимца. К Иоанну Предтече, который нередко изображается со своей усеченной главой, обращались при головных болях. Архангел Михаил, преподобный Марон, Фотиния, кизические мученики помогали от трясовичной болезни или разного рода лихорадок. О помощи в родах просили святую Варвару и святую Екатерину.
Надежда Викторовна также рассказала о составе выставки:
«Большую часть произведений представляют иконы. Изображения святых также выполнены в технике гравюры, в эмалях, в резьбе по дереву и в медном литье. Наиболее древний памятник – Складень XV века из Третьяковской галереи. На выставке можно увидеть также вотивные подвесы в виде фигурок людей и животных, а также частей тела. Слово «вотив» означает «обет», эти привесы подвешивались к иконам в благодарность или в надежде на исцеление. Это явление существовало в основном в Греции и в католических странах Восточной Европы. На Руси они были распространены на Севере и западных регионах. Представленные привесы найдены в Клинцах Брянской области и в Архангельской области».
В создании выставки приняли участие крупнейшие музеи — Государственный Исторический музей, Третьяковская галерея, Сергиево-Посадский музей- заповедник. «Церковно-археологический кабинет» Московской духовной академии также предоставил иконы для выставки. Среди частных музеев — собрание русских икон при Фонде Андрея Первозванного, частный Музей русской иконы на Гончарной улице, музей христианской культуры из Санкт-Петербурга. Также можно увидеть иконы из частных коллекций.
Выставка продлится до 29 мая. Для всех медицинских работников вход на выставку бесплатный в знак благодарности за самоотверженный труд в условиях пандемии.