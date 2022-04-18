18 апреля 2022 | Время чтения 4 мин

Василий Иванов, , 21:50 — REGNUM В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева проходит выставка, посвященная образам святых целителей в восточнохристианском искусстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выставка «Святые врачи» представляет образы святых, исцелявших больных как при помощи искусства врачевания, так и силой молитвы. Они не брали платы за лечение, за это получили наименование святые-бессеребреники. Посетители могут увидеть иконописные изображения, храмовые фрески, гравюры и произведения декоративно-прикладного искусства с XV по начало XX века.

Выставка «Святые врачи» в музее Андрея Рублёва Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка «Святые врачи» в музее Андрея Рублёва Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка «Святые врачи» в музее Андрея Рублёва Василий Иванов © ИА REGNUM

По словам куратора выставки Надежды Герасименко, кандидата искусствоведения, заведующей отделом хранения (научно-фондовым) ЦМиАР, идея создания проекта о святых врачах возникла еще в период первого локдауна в 2020 году:

«Человечество не раз переживало моменты эпидемий, молитва о здоровье своем и своих близких всегда была важна и носила особый характер. Духовный и эмоциональный опыт предшествующих поколений нашел выражение в православной иконописи и предметах церковно-прикладного искусства».

Куратор выставки Надежда Викторовна Герасименко Василий Иванов © ИА REGNUM

Общая структура экспозиции включает два раздела. В одном подробно рассказывается о святых, которые были профессиональными врачами при жизни. По словам куратора выставки, этот лик святых включал около 13-14 имен, многие из них почитались парами. Наиболее прославленными врачами во всем христианском мире являются великомученик Пантелеймон и святые братья бессребреники Косма и Дамиан. К этому же лику святых относятся такие святые, как Аникита и Фотий, Кир и Иоанн, Сампсон Странноприимец, ставший основателем странноприимного дома, в котором принимались все больные и нуждающиеся в помощи.

Архангел Михаил Василий Иванов © ИА REGNUM

Руки великомученика Пантелеимона с ларцом врача Василий Иванов © ИА REGNUM Великомученик Пантелеимон Василий Иванов © ИА REGNUM

Святые бессребреники Косма и Дамиан Василий Иванов © ИА REGNUM

Преподобный Сампсон Странноприимец Василий Иванов © ИА REGNUM

Бессребреники Косма и Дамиан, великомученик Пантелеимон, преподобный Агапит Печерский Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка «Святые врачи» в музее Андрея Рублёва Василий Иванов © ИА REGNUM

Второй раздел выставки очень обширный и, если бы позволили размеры зала, мог быть еще более пространным. Он посвящен святым апостолам, святителям, преподобным, святым женам, к которым обращались с молитвами об исцелении, но которые не были врачами при жизни. У большинства святых в житиях содержится описание чудес, которые были совершены при жизни или происходили у их гробниц. Постепенно в русской церковной практике на основе как церковных преданий, так и фольклорных представлений, сформировались особые композиции — «каким святым каковые благодати исцеления от Бога даны».

Иконы на этот сюжет носили название «лечебники» или «целебники». Рядом с изображениями святых есть подписи, уточняющие, при какой болезни к кому из них обращаться за помощью. Например, святые Мина и Лаврентий помогали при болезни глаз. Великомученик Никита исцелял младенцев от родимца. К Иоанну Предтече, который нередко изображается со своей усеченной главой, обращались при головных болях. Архангел Михаил, преподобный Марон, Фотиния, кизические мученики помогали от трясовичной болезни или разного рода лихорадок. О помощи в родах просили святую Варвару и святую Екатерину.

Фрагмент лечебника середины 19 века Василий Иванов © ИА REGNUM

Фрагмент лечебника с описанием того, отчего может исцелить изображенный святой Василий Иванов © ИА REGNUM

Исцеление слепого Василий Иванов © ИА REGNUM

Священномученик Власий Севастийский исцеляет отрока, подавившегося костью Василий Иванов © ИА REGNUM

Великомученица Екатерина Василий Иванов © ИА REGNUM

Великомученик Артемий и великомученица Варвара Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка «Святые врачи» в музее Андрея Рублёва Василий Иванов © ИА REGNUM

Надежда Викторовна также рассказала о составе выставки:

«Большую часть произведений представляют иконы. Изображения святых также выполнены в технике гравюры, в эмалях, в резьбе по дереву и в медном литье. Наиболее древний памятник – Складень XV века из Третьяковской галереи. На выставке можно увидеть также вотивные подвесы в виде фигурок людей и животных, а также частей тела. Слово «вотив» означает «обет», эти привесы подвешивались к иконам в благодарность или в надежде на исцеление. Это явление существовало в основном в Греции и в католических странах Восточной Европы. На Руси они были распространены на Севере и западных регионах. Представленные привесы найдены в Клинцах Брянской области и в Архангельской области».

Выставка «Святые врачи» в музее Андрея Рублёва Василий Иванов © ИА REGNUM

Вотивные подвесы Василий Иванов © ИА REGNUM Вотивные подвесы Василий Иванов © ИА REGNUM

Дароносица Василий Иванов © ИА REGNUM

Иллюстрация к притче «Аптека Духовная». Бессребреники Косма и Дамиан Василий Иванов © ИА REGNUM

В создании выставки приняли участие крупнейшие музеи — Государственный Исторический музей, Третьяковская галерея, Сергиево-Посадский музей- заповедник. «Церковно-археологический кабинет» Московской духовной академии также предоставил иконы для выставки. Среди частных музеев — собрание русских икон при Фонде Андрея Первозванного, частный Музей русской иконы на Гончарной улице, музей христианской культуры из Санкт-Петербурга. Также можно увидеть иконы из частных коллекций.

Фрагмент храмовой росписи на сюжет «Лекарство Душевное» Василий Иванов © ИА REGNUM

Усекновение главы великомученика Пантелеимона Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка «Святые врачи» в музее Андрея Рублёва Василий Иванов © ИА REGNUM

Отзыв от московских врачей Василий Иванов © ИА REGNUM

Выставка продлится до 29 мая. Для всех медицинских работников вход на выставку бесплатный в знак благодарности за самоотверженный труд в условиях пандемии.