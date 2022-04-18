Севастополь, , 17:25 — REGNUM Севастополь простился с командиром большого десантного корабля «Цезарь Куников» 197 бригады десантных кораблей Черноморского флота, капитаном третьего ранга Александром Чирвой. Об этом сообщил 18 апреля в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Траур

«Александр Чирва скончался от ран, полученных в бою с неонацистами на Украине. Его храбрость, профессионализм и опыт спасли жизни членов экипажа», — написал Развожаев.

Александр Чирва родился в Севастополе, окончил филиал ВУНЦ ВМФ «Военно-морской академии» Военно-морского института радиоэлектроники им. А. С Попова. Участвовал в проведении специальной операции на территории Сирийской Арабской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите Донбасса и денацификации Украины.