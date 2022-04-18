Оттава, 18 апреля, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск в рамках визита в Канаду планирует посетить такие города, как Альберта и Квебек, сообщает 18 апреля Global News.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

«Это возможно, но детали поездки пока обсуждаются», — подтвердил для изданию источник, осведомленный о визите.

Напомним, что о готовящейся поездке понтифика стало известно две недели назад, когда делегаты из числа коренного населения Канады прибыли в Рим.

Во время их визита папа Римский принёс извинения за вред, причиненный представителями католической церкви детям из школ-интернатов, спонсируемых как церковью, так и государством.

Ранее папа Франциск пообещал посетить семьи коренных народов Канады. Архиепископ Эдмонтона Ричард Смит считает, что во время визита понтифик еще раз извинится перед Канадой, а также предложит ряд конкретных действий, которые могут быть предприняты на местном уровне.

Напомним, что с 1880-х по 1990-е годы более 150 тысяч детей канадских аборигенов были вынуждены поступать в школы-интернаты, и по крайней мере 4100 детей умерли в школе. Некоторые выжившие вспоминали, что руководство интернатов доводило детей до самоубийств. Фильм об убийствах и издевательствах над детьми канадских аборигенов был показан на китайском телевидении.