Москва, 18 апреля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Бывший директор Службы внешней разведки России Вячеслав Трубников скончался 18 апреля скончался 78-м году жизни.

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Напомним, Трубников занимал пост директора СВР с 10 января 1996 г. по 20 мая 2000 г.

После ухода с этой должности работал четыре года первым заместителем министра иностранных дел РФ по делам СНГ, затем пять лет – чрезвычайным и полномочным послом России в Индии.

С октября 2009 г. был старшим научным сотрудником в Институте мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова. Являлся вице-президент Российского совета по международным делам.

Трубников Герой Российской Федерации (1999).