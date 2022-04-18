Санкт-Петербург, , 17:20 — REGNUM 21-летний центрфорвард санкт-петербургского «Зенита» и олимпийской сборной Бразилии U23 Юри Алберто был признан лучшим игроком прошедшего 25-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Игроки ФК «Зенит» Юри Алберто и Клаудиньо радуются забитому голу во время матча Дарья Драй © ИА REGNUM

В матче с екатеринбургским «Уралом» (3:1), который состоялся 16 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский», Юри Алберто отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. В текущем сезоне на счету бразильца 7 (6+1) очков по системе гол+пас в десяти матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах.

Помимо Юри Алберто, в символическую сборную 25-го тура чемпионата России по футболу вошли Илья Помазун («Урал», 7.8), Мацей Рыбус («Локомотив», 8.0), Захар Волков («Химки», 7.8), Монтассар Тальби («Рубин», 8.1), Далер Кузяев («Зенит», 7.7), Дмитрий Полоз («Ростов», 8.0), Дуглас Сантос («Зенит», 8.1), Николай Калинский («Нижний Новгород», 8.2), Денис Макаров («Динамо», 8.3) и Николай Комличенко («Ростов», 8.1).