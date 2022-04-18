Москва, 18 апреля, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Низкая инфляция будет одним из тех факторов, которые обеспечат рост экономики Китая в ближайшие годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 апреля заявила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Церцеил.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Хотелось бы отметить следующее: по данным Statista, до 2025 года ВВП Китая вырастет с 12 990,01 долларов в 2022 году до 17 492,96 долларов в 2026 году. В то же время прогнозируется рост удельного веса КНР в мировом валовом внутреннем продукте с 18,85% в 2022 году до 20,19% в 2026 году, что в целом говорит о положительных тенденциях роста китайской экономики», – сказала Церцеил.

При этом она подчеркнула, что у Китая есть емкий внутренний рынок, который создает спрос на товары и услуги.

«И эта емкость выступает фактором, который будет способствовать установлению устойчивых экспортно-импортных взаимоотношений с внешними партнерами. Также стоит отметить и низкий уровень инфляции в КНР за последние десять лет. В 2021 году она составила 0,9%. Это также выступает одним из факторов роста экономики КНР», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Сафонов рассказал, что власти Китая смогли снизить зависимость его экономики от конъюнктуры международных рынков сбыта.