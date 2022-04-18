* Meta — запрещённая в России организация

Москва, 18 апреля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. 14 апреля сервис Twitch заблокировал ряд аккаунтов, авторы которых регулярно проводили эфиры с опровержениями фейков и поддерживали действия России в конфликте с Украиной.

ИА REGNUM Интернет

Это произошло после того, как американская НКО Tech Transparency Project опубликовала доклад о распространении пророссийской «пропаганды» на онлайн-платформе.

«Администрация сервиса уже давно не замечает многочисленные факты русофобии и даже открытые призывы убивать русских, несмотря на возмущение стримерского сообщества», — считает член Общественной палаты Российской Федерации (ОП РФ), директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина .

«Действия платформы Twitch – это де факто одобренная его руководством цензура. Факты и российская точка зрения глушится, так же, как и на других западных площадках, участвующих в беспрецедентной информационной кампании против России.

Twitch начинает повторять судьбу Meta и YouTube: сервис стал инструментом в информационной войне запада против России, заняв ярко выраженную антироссийскую позицию.

Не стоит забывать и о том, что в противоречие собственным правилам сообщества платформы там долгое время распространяются различные стримы за гранью человеческого понимания. «Дно» было пробито уже давно: от Даши Корейки до иных «млекопитающих» — все это поощрялось этой площадкой и активно там процветает. Все это смотрят дети и подростки.

Политика Twitch демонстрирует нежелание найти с российскими властями общий язык. Платформа до сих пор не выполнила требования закона «о приземлении», хотя на это было отведено достаточное количество времени.

Но закон един для всех: если Twitch считает, что может ущемлять российских пользователей и нарушать российские законы и избежит наказания, то это большое заблуждение его руководства.

Не исключаю применение технических мер вплоть до замедления трафика этой платформы в России», — заявила Екатерина Мизулина.

(*организация, деятельность которой запрещена в РФ)