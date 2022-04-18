Первоуральск, Свердловская область, , 17:17 — REGNUM Все участники пропавшей в Свердловской области туристической группы добрались до места сбора. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

Спасатели Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Спасатели нашли остальных туристов и доставили их в посёлок Прогресс к месту сбора. Состояние их всех туристов удовлетворительное, в в медицинской помощи граждане не нуждается.

В МЧС также призывают туристов регистрировать группы перед путешествием. Как сообщало ИА REGNUM, восемь человек сплавлялись по рекам, но не вышли вовремя в конечный пункт маршрута. Были объявлены поиски. Затем трое туристов всё же добрались до конечной точки, а ещё пятеро продолжили продвижение.

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