Бишкек, , 17:15 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров заложил капсулу под строительство нового здания президентской администрации, которое будет построено на месте недавно снесённой гостиницы «Иссык-Куль» в киргизской столице. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Дома правительства Киргизии (сс) hja1306

Обращаясь к строителям, он отметил важность качественного выполнения всех строительных работ.

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«Это здание должно простоять не один век и прослужить не только нынешнему, но и следующему поколению», — подчеркнул президент.

Затем Садыру Жапарову представили концепцию административного комплекса, который в перспективе будет возведён напротив здания администрации главы государства и позволит оптимизировать работу центрального аппарата управления, а также снизить расходы на его содержание.

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