Бишкек, , 17:14 — REGNUM Премьер-министр Акылбек Жапаров поручил государственным органам сократить вдвое использование офисной бумаги и печатать документы на обеих сторонах одного листа. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания в администрации президента Киргизии.

Стопка бумаг

По словам высокопоставленного чиновника, такая мера позволит снизить потребление бумаги на 50% и сэкономит бюджету страны около 112 млн сомов (112,5 млн рублей по текущему курсу) ежегодно.

Глава правительства акцентировал внимание на необходимости ускорить переход на электронный документооборот.

Жапаров подчеркнул, что это позитивно скажется на сохранении биологического разнообразия и снижении вреда экологии, поскольку на изготовление тонны бумаги необходимо 17 деревьев, 35 000 литров воды, 4 000 киловатт-часов электроэнергии и 240 тонн топлива.

Также премьер-министр отметил, что в производстве бумаги используется окись углерода, аммиак, ртуть, нитраты, метанол, бензол, диоксины и другие вещества, а при разложении бумаги выделяется метан, который усиливает парниковый эффект в 25 раз активнее чем CO2, что также влияет на глобальное потепление.