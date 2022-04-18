Санкт-Петербург, 18 апреля, 2022, 17:19 — ИА Регнум. Туристический сезон в Ленинградской области официально стартует 13 мая 2022 года с открытия информационно-туристского центра в городе Подпорожье, сообщил 18 апреля председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский, передает корреспондент ИА REGNUM.

lenobl. ru Туризм в Ленобласти

В этом году регион ожидает не менее 4,9 млн туристов (столько было в 2021 году), ведь в регионе есть на что посмотреть: более пяти тысяч объектов культурного наследия. Огромное количество усадеб, дворцово-парковые ансамбли, шесть средневековых крепостей, более 800 памятников боевой славы. В приоритете региона — развитие эко-туризма, для этого есть всё: реки, озера, Карельский перешеек, где открываются пешие живописные маршруты.

«Формально туристический сезон открываем вместе с коллегами из Санкт-Петербурга на майских праздниках. В прошлом году это было 2 мая, а сейчас пока держим в секрете. Мы всегда делаем это вместе, так как Петербург — трэвел-хаб, — пояснил Чайковский. — По документам же сезон начинается 13 мая открытием информационно-туристского центра в Подпорожье, а 14 мая — знаменитым ленинградским фестивалем «Корюшка идет».

По словам чиновника, в среднем в Ленобласть едут на три дня, чаще всего туристы из Москвы, которые тратят за это время около 15 тыс. рублей.

«Вместо заграницы приезжайте в Ленобласть, не пожалеете», — отметил чиновник.