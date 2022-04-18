Вильнюс, , 17:11 — REGNUM Вильнюсский участковый суд столкнулся с невозможностью переслать экс-президенту СССР Михаилу Горбачёву документов по возбужденному против него делу, поскольку почта Литвы в связи с началом российской военной спецоперации на Украине прекратила доставку корреспонденции в Россию. Об этом сообщает издание «Дельфи».

Почта. Письма Elitefon.ru

«Ответчик должен быть информировал о деле и представить свой отзыв. Все еще ищут возможность передачи документов Горбачеву», — заявил представитель суда Ауримас Жукаускас .

В марте суд принял к рассмотрению иск шестерых граждан Литвы к Горбачёву. Они требуют привлечь экс-президента СССР к ответственности за гибель четырёх их родственников во время беспорядков в районе Вильнюсского телецентра 13 января 1991 года.

Истцы утверждают, что предоставили суду доказательства вины Горбачёва, который на тот момент был главнокомандующим армии страны, контролировал Вооружённые силы, но «ничего не сделал, чтобы остановить агрессию и международное преступление».

«Очень важно, чтобы люди, ответственные за военные преступления и преступления против человечества, ответили за это», — говорит адвокат Миндаугас Гедейкис .

Провокация литовских националистов из организации «Саюдис» в Вильнюсе 13 января 1991 года стала одним из самых эффективных средств дискредитации силовых структур СССР в ходе перестройки и разрушения страны. Во время штурма телецентра погибли 14 участников беспорядков и один советский военнослужащий. Никаких объективных доказательств вины советских военных в гибели людей нет. Тем не менее, литовским судом осуждены 67 человек, по большей части – заочно.