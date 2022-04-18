Тюмень, 18 апреля, 2022, 17:11 — ИА Регнум. В сельских поселениях Тюменской области организуются ночные дежурства для своевременного выявления угроз пожаров. Соответствующее распоряжение дал глава региона Александр Моор, сообщает информационный центр правительства области.

Pxhere.com Травяной пожар

В южные муниципалитеты, где велика опасность возникновения лесных и ландшафтных пожаров, было оперативно переброшено 196 сотрудников «Тюменской авиабазы». Ещё 100 пожарных десантников прибыли из Югры.

Кроме того, на 45 человек увеличен личный состав 18-го отряда противопожарной службы в Ишиме, 20 огнеборцев направлено в голышмановский городской округ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за минувшие выходные дни 16 и 17 апреля органами дознания установлено семь виновников ландшафтных пожаров.