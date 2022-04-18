Мадрид, 18 апреля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. 32-лтний фланговый нападающий «Реала» и сборной Уэльса по футболу Гарет Бейл планирует остаться в чемпионате Испании, если покинет мадридский клуб в конце текущего сезона. Обэтом 18 апреля сообщило издание El Chiringuito.

(сс) Jon Candy Эшли Уильямс и Гарет Бейл

По информации источника, 32-летнему валлийцу и его семье нравится жизнь в Испании, поэтому он готов присоединиться к другому клубу чемпионата Испании на следующий сезон.

В текущем сезоне Гарет Бейл принял участие лишь в семи матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Леванте». Также футболист получил две желтые карточки.

Гарет Бейл выступает за «Реал» с 1 сентября 2013 года после перехода из лондонского «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость 32-летнего нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.