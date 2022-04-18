Тамбов, 18 апреля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 20 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

18 апреля выявлено 122 новых случая заражения коронавирусом – на пять меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 114 тыс. 234 случая заражения.

После выздоровления выписаны 108 тыс. 886 пациентов, в том числе 171 – за последние сутки.

За весь период скончались 2368 человек. Подтвержден один новый летальный случай.