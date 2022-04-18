Пловдив, Болгария, , 17:09 — REGNUM По меньшей две человека получили ранения в результате несчастного случая на одном из крупнейших оборонных предприятий Болгарии. Об этом 18 апреля сообщает БНР.

Горит цех Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

По предварительным данным, инцидент произошёл 18 апреля в цехе завода «Арсенал-Казанлык» в Пловдивской области на юге страны.

При работе с легковоспламеняющимся материалом произошло возгорание, из-за чего были травмированы две женщины-рабочие. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшую клинику.

Другой информации нет. Ведется расследование обстоятельств происшествия.

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