Пловдив, Болгария, 18 апреля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. По меньшей две человека получили ранения в результате несчастного случая на одном из крупнейших оборонных предприятий Болгарии. Об этом 18 апреля сообщает БНР.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Горит цех

По предварительным данным, инцидент произошёл 18 апреля в цехе завода «Арсенал-Казанлык» в Пловдивской области на юге страны.

При работе с легковоспламеняющимся материалом произошло возгорание, из-за чего были травмированы две женщины-рабочие. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшую клинику.

Другой информации нет. Ведется расследование обстоятельств происшествия.