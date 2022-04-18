Архангельск, , 17:04 — REGNUM Прокуратурой Архангельской области начала проверку в областной детской больнице после того, как одна из пациенток опубликовала в сети видео об антисанитарных условиях инфекционного отделения.

Больница УФССП по ЯО

«В ходе проверки будет дана оценка эффективности мер, принятых администрацией медицинской организации по соблюдению прав несовершеннолетних пациентов и их законных представителей на безопасные условия пребывания в больнице, а также исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Архангельской области сообщил, что ремонт областной больницы трижды откладывался из-за неустойчивых цен на стройматериалы.