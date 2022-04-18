Лондон, , 17:03 — REGNUM 22-летний фланговый атакующий защитник лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Рис Джеймс в ближайшее трансферное окно может перейти в мадридский «Реал». Об этом 18 апреля сообщило издание The Mirror.

По информации источника, в подписании Риса Джеймса заинтересован главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

В текущем сезоне Рис Джеймс принял участие в девятнадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету Джеймса один гол в шести матчах Лиги Чемпионов УЕФА.

Текущее соглашение Риса Джеймса с «Челси» рассчитано до 30 июня 2025 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает английского защитника в 55 миллионов евро.