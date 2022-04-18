Берлин, , 17:03 — REGNUM Депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Найок выступил с заявлением, в котором требует независимому расследованию событий в украинском городе Буча.

Информационная война Иван Шилов, ИА REGNUM

«Дорогие друзья, уважаемые сограждане! Сегодня я нахожусь в солнечном Лейпциге. Солнце ярко светит и отличная погода. Однако даже в такой прекрасный день есть некоторые вещи, которые меня сильно беспокоят. В последние недели я получаю все больше и больше писем от граждан российского происхождения. С начала войны в Украине они подвергаются жёсткому давлению. Они открыто исключаются, подвергаются стигматизации и нападкам. На них возлагается совместная ответственность за то, на что они сами никак не могут повлиять, не говоря уже о том, чтобы взять на себя ответственность. Все это происходит в нашей Германии, которая при этом считает себя либеральной и открытой миру», — говорится в заявлении германского политика.

«С началом войны в стране утвердилась новая корректность. Коридор мнений снова был сильно ограничен, как это было во время кризиса беженцев в 2015 году. Особое внимание следует обратить на роль наднациональных корпораций, которые оказывают решающее влияние на глобальное информационное пространство. Мы рискуем потерять право на наше собственное мнение. Американская компания Meta* вместе с её сервисами Facebook*, WhatsApp и Instagram* (*организации, деятельность которых запрещена в РФ) в течение многих лет якобы стремилась защищать права человека и единство. Сейчас же это одна из компаний, где разрешено провозглашать идеологию отчуждения и бесчеловечности. Meta* изменила свою политику: теперь там приемлемо призывать к насилию и убийству русских, что в свою очередь способствует распространению откровенной русофобии.

Сначала цифровые платформы запретили Трампа, затем во времена корона-вируса — критически настроенных ученых и оппозиционных политиков. А теперь блокировки затронули и российских журналистов. Мы уже давно наблюдаем, что каналы критически настроенных немецких СМИ и блогеров также подвергаются цензуре и закрываются интернет-корпорациями, в том числе с помощью правительств. Где же столь восхваляемая свобода слова и права человека?!

Подобные действия со стороны Meta показывают, что этой платформе нельзя доверять. От любых моральных принципов бесцеремонно избавились. Здесь работают лишь законы природы — выживают сильнейшие. В остальном же никаких ценностей у данной компании нет, а имеет место лишь произвол.

Совсем недавно я спросил Федеральное правительство, хочет ли оно работать над тем, чтобы сделать Меtа* и её сервисы (Facebook*, WhatsApp, Instagram*) доступными для немецких пользователей. Потому что возможность отстаивать свои права с помощью Facebook на сегодняшний день практически отсутствует. Государственный секретарь парламента Даниэла Клюккерт ответила, что правительство хочет добиться изменения этой печальной ситуации «своевременно» в рамках «Закона о цифровых услугах». На это я могу только сказать: «своевременно» — понятие растяжимое и чисто риторическое. Настало время действовать! Именно сейчас Германия должна показать, что так больше продолжаться не может!

Google также перешел опасную черту. Обладая фактической монополией на информацию, он теперь решает, чье мнение мир должен услышать, а чье нет. В этом его поддерживают правительства, которые таким образом влияют на формирование мнения в своих странах.

К чему это может привести, можно прочитать в романе Джорджа Оруэлла «1984». Там описывается, как всем нам будут навязываться ложные мыслительные модели. И преобладает прямо противоположное тому, что пропагандируется. Цитата: «Министерство мира занимается войной, Министерство правды — ложью, Министерство любви — пытками, а Министерство изобилия - ограничениями».

Давайте никогда не позволим этой выдумке стать реальностью!

Заявления на каналах Youtube в Европе, например, от украинского блогера Дурнева, также представляют большую опасность для сплоченности в нашей стране и во всей Европе. Он откровенно пишет: «Ты живешь в пропасти! Русских всегда и везде будут ненавидеть в мире!». Тот, кто привносит в мир нечто подобное, не хочет мира и справедливости.

Мы не должны допустить распространения человеконенавистничества с помощью социальных сетей. Одностороннее освещение событий в Украине также может привести к искажениям.

Лично я хочу получать прозрачную и правдивую информацию. Я хочу иметь возможность мыслить самостоятельно. Таким образом, я подготовлю предложение для Комитета по цифровым вопросам, которое должно указать на возможные решения в этой ситуации. Потому что формирование мнений должно происходить свободно — без цензуры и внешних указаний.

Недавно мы провели здесь, в Бундестаге, актуальные дебаты о событиях в Буче. Изображения шокируют. Но мы не должны терять разум и делать поспешные выводы. Виновника можно определить только в том случае, если мы готовы рассмотреть все стороны вопроса. Я настоятельно призываю независимую международную группу следователей пролить свет на эти ужасные события. Поэтому я призываю своих коллег не выносить никаких предварительных суждений до завершения расследования, проводимого независимой группой следователей. Правовые принципы дипломатии должны применяться и здесь. И прежде всего, необходимо соблюдать нейтралитет третьих сторон.

У нас еще есть время и возможности остановить эту опасную тенденцию в нашем обществе. Если мы этого не сделаем, если мы не остановим корпорации, нам придется готовиться к цифровому рабству и двухклассовому обществу. Разделение и угнетение преобладали бы в нашей повседневной жизни. Свобода слова и, прежде всего, человеческое достоинство должны оставаться главными фундаментальными ценностями в Европе. Защищать их — наш долг как политиков.

На платформах Meta* и Google сегодня разрешены призывы убивать русских. Кто гарантирует, что завтра не будут разрешены призывы против немцев или французов, арабов или евреев?

Правительства Германии и ЕС пока не остановили цифровые корпорации. Если они этого не сделают, то станут следующими жертвами — вместе с народами некогда свободной Европы. Тогда это будет уже не «единство в многообразии», а «ограниченность в отрицании». Это было бы концом свободной и цивилизованной Европы. Именно против этой угрозы я борюсь вместе с «Альтернативой для Германии», — указывается в заявлении Эдгара Найока.