Санкт-Петербург, , 17:13 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга по предложению Смольного рассмотрит законопроекты, которые упростят градостроительную деятельность в городе. Об этом 18 апреля сообщили в пресс-службе Смольного.

Стройка Марина Каширская © ИА REGNUM

Городское правительство подготовило два постановления о внесении изменений в региональное законодательство. Они вносятся для того, что привести местные законы в соответствии с принятыми на федеральном уровне.

«Принятие этих норм позволит оптимизировать процедурные вопросы в градостроительной сфере, что важно в условиях санкционного экономического давления», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Один из них предполагает изменение регламента проведения общественных обсуждений и информирования заинтересованных лиц о проектах градостроительной документации. Будут изменены сроки проведения этих процедур. Обсуждения будут проходить в течение одного месяца.

Второй законопроект предлагается принять в соответствии с нормой действующего Градостроительного кодекса, по которой не разрешается осуществлять подготовку документации по планировке территории, предусматривающую размещение объектов регионального значения, если эти объекты не предусмотрены Генеральным планом. Эта норма вступит в силу с 1 мая 2022 года.

После этой даты разработка планировочной документации, предусматривающая размещение объектов регионального значения, если они не отображены на Генплане, будет невозможна. При этом будет предусмотрено установление переходного периода для того, чтобы работы не прекратились.

Как подчеркнул губернатор, эти изменения позволят строительной отрасли «в сложных экономических условиях работать более стабильно и эффективно». Такие изменения также повлияют на сроки строительства как жилой, так и социальной недвижимости.

Таким образом, на рассмотрение депутатов будут внесены проекты Закона Санкт-Петербурга «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге» и Закона Санкт-Петербурга «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге».

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